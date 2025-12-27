Dve osobe povređene u požaru u Kragujevcu

NIN pre 8 minuta  |  Fonet
Dve osobe povređene u požaru u Kragujevcu

U požaru koji se protekle noći dogodio u Kragujevcu povređene su dve osobe, a teže posledice su izbegnute zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.

Vatrogasno-spasilačka brigada dobila je posle ponoći poziv za gašenje vatre na objektu u Ulici kragujevačkog oktobra i odmah intervenisala sa 13 vatrogasaca spasilaca i četiri vatrogasna vozila. Na licu nesta je ustanovljeno da je gorela krovna konstrukcija i da su se dve osobe, koje su se nalazile unutar objekta, nagutale ugljen-monoksidom. Brzom reakcijom pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade, požar je lokalizovan, a povređene je preuzela ekipa Hitne pomoći.
Ključne reči

Kragujevacpožarvatrogasci

