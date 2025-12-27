U noćašnjem požaru u Kragujevcu povređene dve osobe

Glas Šumadije pre 5 sati  |  Jovanka Nikolić
U noćašnjem požaru u Kragujevcu povređene dve osobe

U požaru na krovnoj konstrukciji objketa u Ulici Kragujevačkog oktobra u Kragujevcu dve osobe su povređene, a ljudski životi spaseni su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.

Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je dojavu da gori građevinski objekat nešto posle ponoći. Požar su gasila 13 vatrogasaca spasilaca i četiri vatrogasna vozila. Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da je gorela krovna konstrukcija i da su se dve osobe nagutale su se ugljen monoksidom. Brzom reakcijom pripadnika Vatrogasno spasilačke brigade požar je lokalizovan, a povređene je prevezla ekipa Hitne pomoći. Na licu mesta je bio i je načelnik Uprave za
Kragujevac požar vatrogasci

