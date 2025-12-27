Tokom noći goreo objekat u ulici Kragujevačkog oktobra, jedna osoba povređena (FOTO)

InfoKG pre 4 sati  |  InfoKG
Tokom noći goreo objekat u ulici Kragujevačkog oktobra, jedna osoba povređena (FOTO)

U požaru koji je nešto nakon ponoći zahvatio objekat u ulici Kragujevačkog oktobra, jedna osoba, koja je zadobila povrede, spašena je, a požar lokalizovan brzom intervencijom pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac.

Vatrogasno spasilačka brigada je nešto posle ponoći dobila dojavu da gori građevinski objekat u ulici Kragujevačkog oktobra. Na lice mesta odmah je upućeno 13 vatrogasaca spasilaca sa četiri vatrogasna vozila. Ustanovljeno je da je požarom zahvaćena krovna konstrukcija objekata u ovoj ulici i da je jedna osoba povređena. Brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca požar je lokalizovan, a povređeno lice spašeno, nakon čega ga je na dalje zbrinjavanje preuzela ekipa
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Dve osobe povređene u požaru u Kragujevcu

Dve osobe povređene u požaru u Kragujevcu

NIN pre 1 sat
Goreo krov na građevinskom objektu, dve osobe spašene

Goreo krov na građevinskom objektu, dve osobe spašene

RTK pre 2 sata
Povređene dve osobe u požaru u Kragujevcu

Povređene dve osobe u požaru u Kragujevcu

Danas pre 2 sata
Požar u Kragujevcu sprečen brzom intervencijom vatrogasaca (foto)

Požar u Kragujevcu sprečen brzom intervencijom vatrogasaca (foto)

iKragujevac pre 2 sata
Dramatične scene u Kragujevcu, požar zahvatio kuću: Tragedija sprečena brzom reakcijom vatrogasaca (foto)

Dramatične scene u Kragujevcu, požar zahvatio kuću: Tragedija sprečena brzom reakcijom vatrogasaca (foto)

Kurir pre 3 sata
Drama na čačanskom keju: "Plamen je bivao sve veći" FOTO

Drama na čačanskom keju: "Plamen je bivao sve veći" FOTO

B92 pre 4 sati
U noćašnjem požaru u Kragujevcu povređene dve osobe

U noćašnjem požaru u Kragujevcu povređene dve osobe

Glas Šumadije pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevacpožar

Regioni, najnovije vesti »

Glas Srbije osudio napad na redakcije „Ozon Press“ i „Čačanske novine“

Glas Srbije osudio napad na redakcije „Ozon Press“ i „Čačanske novine“

Glas Šumadije pre 0 minuta
Aleksa Brđović najbolji odbojkaški trener

Aleksa Brđović najbolji odbojkaški trener

RTK pre 0 minuta
"Raspiši pobedu": Kragujevčani na sedam lokacija mogu da daju potpis za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

"Raspiši pobedu": Kragujevčani na sedam lokacija mogu da daju potpis za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

InfoKG pre 10 minuta
Grbović: Evropa nije izbor spoljne politike, već pitanje normalnog života

Grbović: Evropa nije izbor spoljne politike, već pitanje normalnog života

Glas Šumadije pre 20 minuta
Na šta troši pare Vodovod i kad će svi građani da dobiju vodu ?

Na šta troši pare Vodovod i kad će svi građani da dobiju vodu ?

Jug press pre 20 minuta