Tokom noći goreo objekat u ulici Kragujevačkog oktobra, jedna osoba povređena (FOTO)

U požaru koji je nešto nakon ponoći zahvatio objekat u ulici Kragujevačkog oktobra, jedna osoba, koja je zadobila povrede, spašena je, a požar lokalizovan brzom intervencijom pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac.

Vatrogasno spasilačka brigada je nešto posle ponoći dobila dojavu da gori građevinski objekat u ulici Kragujevačkog oktobra. Na lice mesta odmah je upućeno 13 vatrogasaca spasilaca sa četiri vatrogasna vozila. Ustanovljeno je da je požarom zahvaćena krovna konstrukcija objekata u ovoj ulici i da je jedna osoba povređena. Brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca požar je lokalizovan, a povređeno lice spašeno, nakon čega ga je na dalje zbrinjavanje preuzela ekipa