U Srbiji sutra jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

U Srbiji će sutra jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na jugu i umerenim, dok će u toku dana biti vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ), duvaće umeren i jak, zapadni i severozapadni vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura iznosiće od -6 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana se očekuje promenljivo oblačno i vetrovito vreme, sa umerenim i jakim zapadnim i severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura u glavnom