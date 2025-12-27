Vremenska prognoza 28. decembar 2025.

...Uglavnom suvo, ali vetrovito. U većem delu zemlje biće promenljivo oblačno. Ipak, ova oblačnost ponegde će doneti kratkotrajni pljusak snega. Pojačava se severno strujanje i donosi ovaj hladan vazduh na Balkana. Jutarnja temperatura od -6 do 3 stepena, najviša dnevna od 2 do 6. U Beogradu ujutru mraz. Tokom dana smena sunca i oblaka uz hladan severac. Najviša temperatura 4 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.12.2025. Nedelja: Jutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazem. U toku dana vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne