Do kraja godine hladno i vetrovito, uz povremene kratkotrajne pljuskove snega

Do kraja godine u Srbiji se očekuje hladno i vetrovito vreme, uz povremenu pojavu kratkotrajnih pljuskova snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kako navode iz RHMZ-a, u subotu, 7. decembra, jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem. Pre podne se očekuje pretežno oblačno i suvo vreme, dok će tokom popodneva doći do razvedravanja. Vetar će biti slab i umeren, a na istoku zemlje povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni Celzijusa. U narednim danima jutra će biti hladna, uz slab do umeren mraz, dok će se dnevne temperature uglavnom kretati između