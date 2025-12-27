VIDEO Najbolji dokaz o propasti Partizana, snimci Lesora i Tajrika to jasno pokazuju

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
VIDEO Najbolji dokaz o propasti Partizana, snimci Lesora i Tajrika to jasno pokazuju

Kako su navijači Partizana pre samo nekoliko sezona dočekivali svoje pulene posle poraza? Pa, sasvim drugačije nego što je to slučaj u ovoj...

Da krenemo prvo od meča 18. kola Evrolige u kome je Makabi pobedio Partizan sa 87:112, nakon čega je usledio sukob Tajrika Džonsa i navijača. Već tokom predstavljanja ekipe čuli su se zvižduci upućeni Džabariju Parkeru i Tajriku Džonsu, dok su ostali igrači dobili korektan doček. U jednom trenutku došlo je do grube razmene reči između Tajrika i pojedinih navijača. Scene su bile na ivici ozbiljnog incidenta, ali se situacija, na sreću, nije dodatno zakomplikovala.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Arena ne pamti ovako malu posetu na meču Evrolige Partizana: Evo kada su Grobari sve bili „ispod nivoa“ od povratka u Evroligu!…

Arena ne pamti ovako malu posetu na meču Evrolige Partizana: Evo kada su Grobari sve bili „ispod nivoa“ od povratka u Evroligu!

Hot sport pre 11 minuta
„Partizan je najgori tim u Evroligi“

„Partizan je najgori tim u Evroligi“

Sport klub pre 26 minuta
"Mi smo jedna rasturena ekipa! U ovom trenutku smo najgori tim Evrolige!" Legendarni as Partizana zagrmeo posle velike bruke…

"Mi smo jedna rasturena ekipa! U ovom trenutku smo najgori tim Evrolige!" Legendarni as Partizana zagrmeo posle velike bruke crno-belih! Njegove reči odjekuju.

Kurir pre 1 sat
Zvezda u zoni plej-ina, Partizan zakovan za dno

Zvezda u zoni plej-ina, Partizan zakovan za dno

B92 pre 2 sata
Amerikanac izrazito zabrinut za bezbednost kolege: Sklanjajte ga odatle, zaboravite utakmice, neće moći normalno da se kreće!…

Amerikanac izrazito zabrinut za bezbednost kolege: Sklanjajte ga odatle, zaboravite utakmice, neće moći normalno da se kreće!

Hot sport pre 3 sata
Bivši reprezentativac Crne Gore: Sklonite Tajrika, nije bezbedno!

Bivši reprezentativac Crne Gore: Sklonite Tajrika, nije bezbedno!

Sport klub pre 3 sata
B92.sport anketa: Najbolji je najgori, mora da je šala?

B92.sport anketa: Najbolji je najgori, mora da je šala?

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanEvroligaMakabi

Sport, najnovije vesti »

Arena ne pamti ovako malu posetu na meču Evrolige Partizana: Evo kada su Grobari sve bili „ispod nivoa“ od povratka u Evroligu!…

Arena ne pamti ovako malu posetu na meču Evrolige Partizana: Evo kada su Grobari sve bili „ispod nivoa“ od povratka u Evroligu!

Hot sport pre 11 minuta
(VIDEO) Marko Jakšić: U Radniku me nisu hteli ni kao pomoćnika

(VIDEO) Marko Jakšić: U Radniku me nisu hteli ni kao pomoćnika

Sport klub pre 11 minuta
Čelsi na ispitu zrelosti protiv nezaustavljive Vile

Čelsi na ispitu zrelosti protiv nezaustavljive Vile

Sportske.net pre 6 minuta
Da li je to Vučić Ostoju nazvao kukavicom? Ne sme da ode, a ja…

Da li je to Vučić Ostoju nazvao kukavicom? Ne sme da ode, a ja…

Sport klub pre 11 minuta
Zvezdin neželjeni luksuz: Rezerva sa jakom platom još je tu

Zvezdin neželjeni luksuz: Rezerva sa jakom platom još je tu

Sport klub pre 1 minut