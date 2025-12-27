Pred crno-belima važna utakmica protiv Splita

Utakmica 12. kola Grupe A ABA lige igra se u nedelju od 19 i 30 u dvorani „Aleksandar Nikolić”

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv Splita u ABA ligi, samo 48 sati posle ubedljivog poraza kod kuće od Makabija u Evroligi. Utakmica 12. kola Grupe A ABA lige igra se u nedelju od 19 i 30 u dvorani „Aleksandar Nikolić”. Partizan je u prvom delu sezone pobedio u Splitu rezultatom 86:81. Partizan ima skor 8-1, a Split 3-7. „Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica