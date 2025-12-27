Podatak koji jasno pokazuje raspad Partizana

Košarkaški klub Partizan ove sezone beleži težak period, sa nizom neuspeha koji zabrinjavaju navijače i stručnu javnost.

Iako je tim početkom decembra pod vođstvom privremenog trenera Mirka Ocokoljića ostvario četiri uzastopna trijumfa u svim takmičenjima, sama igra nije ulivala optimizam. Nakon toga, usledila su tri ubedljiva poraza u Evroligi – od Virtusa, Žalgirisa i Makabija – pri čemu je meč sa izraelskim timom bio posebno težak, budući da je debitovao novi trener Đoan Penjaroja. U regionalnom takmičenju, crno-beli su u istom periodu pobedili samo Krku u 11. kolu ABA lige