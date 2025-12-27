(VIDEO) Bobi Marjanović „zapalio“ Ljubljanu! Ubacio i trojku

Košarkaši Ilirije pobedili su Beč u 12. kolu ABA lige – 94:80.

Ekipa iz Slovenije je iskoristila prednost domaćeg parketa, trenutno ima skor 3-8, dok je Beč upisao osmi poraz, a ostvario je dve pobede. Centralna figura meča bio je Boban Marjanović koji je postigao 20 poena (7-14, 1-1, 3-3, 10 sk, 2 as, 2 uk. lopte, 2 blokade). Reprezentativac Srbije i bivši NBA igrač, imao je indeks uspešnosti - 27. Podršku Bobanu Marjanoviću na putu ka pobedi, pružili su Luka Kureš sa 20 i Vendel Grin sa 16 poena. Kod Beča, Sulejmon Bum je