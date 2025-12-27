MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izražava punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Savezne Republike Somalije i ohrabruje sve napore usmerene ka očuvanju mira, stabilnosti i inkluzivnog političkog dijaloga.

Republika Srbija dosledno zastupa poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država članica Ujedinjenih nacija, kao i puno poštovanje Povelje UN i osnovnih normi međunarodnog javnog prava, navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo je u saopštenju ukazalo da, polazeći od uverenja da se sva otvorena pitanja moraju rešavati isključivo mirnim putem, dijalogom i u okviru međunarodno prihvaćenih pravila – Srbija pridaje poseban