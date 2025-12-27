Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je samo jaka vojska garant mira. Vučić danas prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.

