Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije
RTS pre 37 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je samo jaka vojska garant mira. Vučić danas prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.
Aleksandar Vučić je u objavi na Instagramu istakao da Srbija nastavlja da ulaže u bezbednosne snage. Vučić poručio je danas da je samo jaka vojska garant mira. Predsednik Srbije prisustvovaće polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.