Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

RTS pre 37 minuta
Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je samo jaka vojska garant mira. Vučić danas prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.

Aleksandar Vučić je u objavi na Instagramu istakao da Srbija nastavlja da ulaže u bezbednosne snage. Vučić poručio je danas da je samo jaka vojska garant mira. Predsednik Srbije prisustvovaće polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vučić danas na Banjici, polaže kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba

Vučić danas na Banjici, polaže kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba

Blic pre 7 minuta
Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u…

Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

RTV pre 42 minuta
Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

Euronews pre 42 minuta
Uživo Mali za TV Prva: "Od januara veći minimalac, idemo na 650 evra"; "Prosečna penzija biće 490 evra"

Uživo Mali za TV Prva: "Od januara veći minimalac, idemo na 650 evra"; "Prosečna penzija biće 490 evra"

B92 pre 13 minuta
Oglasio se Vučić sa porukom o miru

Oglasio se Vučić sa porukom o miru

Telegraf pre 37 minuta
Vučić danas na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta MO i Generalštaba

Vučić danas na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta MO i Generalštaba

B92 pre 1 sat
Predsednik Vučić polaže kamen temeljac u kasarni "Banjica". Srbija gradi novi objekat Ministarstva odbrane i Generalštaba

Predsednik Vučić polaže kamen temeljac u kasarni "Banjica". Srbija gradi novi objekat Ministarstva odbrane i Generalštaba

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Vučić danas na Banjici, polaže kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba

Vučić danas na Banjici, polaže kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba

Blic pre 7 minuta
Jevtić: Važno da Srbi glasaju za Srpsku listu jer ona jedina štiti interese srpskog naroda

Jevtić: Važno da Srbi glasaju za Srpsku listu jer ona jedina štiti interese srpskog naroda

RTV pre 58 minuta
Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u…

Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; Vučić: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

RTV pre 42 minuta
Novi skandal na pomolu: Da li je SNS uplaćivao plate funkcionerima Opštine Novi Beograd, dok su se iz opštinskog budžeta…

Novi skandal na pomolu: Da li je SNS uplaćivao plate funkcionerima Opštine Novi Beograd, dok su se iz opštinskog budžeta davale dnevnice za Ćacilend?

Nova pre 18 minuta
Mesarović: Presuda Trajkoviću nastavak odmazde i represije prema Srbima na KiM

Mesarović: Presuda Trajkoviću nastavak odmazde i represije prema Srbima na KiM

Blic pre 12 minuta