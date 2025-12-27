Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim sutra na Floridi

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim sutra na Floridi

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedelju, saopštila je Bela kuća.

Prema rasporedu američkog predsednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi. Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima prcizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedelju u 15 časova, prenosi "Njujork tajms". Više detalja nije saopšteno. Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak. On je rekao da će tom
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Zajedno ćemo zaustaviti Putina!" Zelenski o crvenim linijama za Ukrajinu uoči sastanka sa Trampom: "O ove dve stvari ne…

"Zajedno ćemo zaustaviti Putina!" Zelenski o crvenim linijama za Ukrajinu uoči sastanka sa Trampom: "O ove dve stvari ne pregovaramo" Oči sveta uprte u Floridu!

Kurir pre 39 minuta
Zelenski o crvenim linijama: Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti Zaporožje

Zelenski o crvenim linijama: Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti Zaporožje

Euronews pre 34 minuta
Zelenski pred sastanak sa Trampom otkrio koje su crvene linije za Kijev: "O ove dve stvari ne pregovaramo"

Zelenski pred sastanak sa Trampom otkrio koje su crvene linije za Kijev: "O ove dve stvari ne pregovaramo"

Blic pre 2 sata
Zelenski o crvenim linijama:Ukrajina neće ustupiti teritoriju niti nuklearnu elektanu Zaporožje

Zelenski o crvenim linijama:Ukrajina neće ustupiti teritoriju niti nuklearnu elektanu Zaporožje

NIN pre 1 sat
Uoči mirovnih razgovora SAD-Ukrajina Rusija raketama i dronovima napala Kijev

Uoči mirovnih razgovora SAD-Ukrajina Rusija raketama i dronovima napala Kijev

Radio sto plus pre 1 sat
Zelenski o crvenim linijama: Ukrajina neće ustupiti teritoriju

Zelenski o crvenim linijama: Ukrajina neće ustupiti teritoriju

Telegraf pre 1 sat
Uoči mirovnih razgovora SAD-Ukrajina Rusija raketama i dronovima napala Kijev

Uoči mirovnih razgovora SAD-Ukrajina Rusija raketama i dronovima napala Kijev

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkBela kućaDonald TrampRat u UkrajiniNjujork tajmsvolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Vulkan Etna pokazao nove znake aktivnosti, izbacio užareni materijal i pepeo

Vulkan Etna pokazao nove znake aktivnosti, izbacio užareni materijal i pepeo

RTV pre 4 minuta
Nemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspešan

Nemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspešan

Sputnik pre 14 minuta
Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama…

Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama! (foto)

Blic pre 14 minuta
Avganistan na ivici gladi: Više od 17 miliona ljudi ugroženo dok se pomoć povlači

Avganistan na ivici gladi: Više od 17 miliona ljudi ugroženo dok se pomoć povlači

NIN pre 4 minuta
"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 14 minuta