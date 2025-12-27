Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim sutra na Floridi

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedelju, saopštila je Bela kuća.

Prema rasporedu američkog predsednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi. Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima prcizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedelju u 15 časova, prenosi "Njujork tajms". Više detalja nije saopšteno. Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak. On je rekao da će tom