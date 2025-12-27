Masovno se deli fotka Džabarija Parkera i njegov izraz lica sa klupe Partizana

Masovno se deli fotka Džabarija Parkera i njegov izraz lica sa klupe Partizana

Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi od Makabija iz Tel Aviva 112:87 u meču 18. kola Evrolige, na kojem nije nastupio košarkaš koji je u klub stigao kao najzvučnije pojačanje poslednjih decenija, Džabari Parker.

Amerikanac je svojevremeno bio drugi pik na draftu, tokom karijere nastupao je za Milvoki, Čikago, Vašington, Atlantu, Sakramento i Boston, a povrede su ga omele da pokaže sve što ume. Usledio je dolazak u Barselonu za koju je nastupao sa uspehom, pa se očekivalo da slično prikaže i kod trenera Željka Obradovića. Ipak, od početka sezone Parker nije uspeo da pronađe ritam i formu, a sve je kulminiralo na meču na kojem nije ni igrao. Parker je gledao kako njegov tim
