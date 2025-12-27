Poznato stanje bake koja je izbodena pred unukom u Novom Beogradu: Monstrum joj naneo stravične povrede

Žena (67) koja je izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke nije životno ugrožena! Tokom napada je zadobila brojne ubodne rane, između ostalog, napadač ju je ubo sečivom u glavu i u butnu kost.

Takođe joj je konstatovan pneumotoraks. Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u UC i lekari prate njeno stanje. Na snimku se vidi da je monstrum ušao u zgradu za njom i njenim unukom, a kada su krenuli uz stepenice, izvadio je nož i počeo da je ubada sa leđa. Onda joj je strgao torbu s ramena i oborio sa stepenica na pod. Uplašeni dečak je seo na stepenište i posmatrao napad na baku koja ga je vraćala iz parka. (Telegraf.rs/ Kurir)