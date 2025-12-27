Poznato stanje bake koja je izbodena pred unukom u Novom Beogradu: Monstrum joj naneo stravične povrede

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/ Kurir
Poznato stanje bake koja je izbodena pred unukom u Novom Beogradu: Monstrum joj naneo stravične povrede

Žena (67) koja je izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke nije životno ugrožena! Tokom napada je zadobila brojne ubodne rane, između ostalog, napadač ju je ubo sečivom u glavu i u butnu kost.

Takođe joj je konstatovan pneumotoraks. Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u UC i lekari prate njeno stanje. Na snimku se vidi da je monstrum ušao u zgradu za njom i njenim unukom, a kada su krenuli uz stepenice, izvadio je nož i počeo da je ubada sa leđa. Onda joj je strgao torbu s ramena i oborio sa stepenica na pod. Uplašeni dečak je seo na stepenište i posmatrao napad na baku koja ga je vraćala iz parka. (Telegraf.rs/ Kurir)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Evo u kakvom je stanju baka koju je izbo napadač pred unukom. Stigle informacije iz Kliničkog centra

Evo u kakvom je stanju baka koju je izbo napadač pred unukom. Stigle informacije iz Kliničkog centra

Dnevnik pre 5 minuta
Otkrivamo stanje žene izbodene na Novom Beogradu! Monstrum joj s leđa zadao ubode u glavu, rame, ključne kosti... sve…

Otkrivamo stanje žene izbodene na Novom Beogradu! Monstrum joj s leđa zadao ubode u glavu, rame, ključne kosti... sve naočigled unuka

Kurir pre 21 minuta
Poznato stanje žene izbodene na Novom Begoradu

Poznato stanje žene izbodene na Novom Begoradu

Nova pre 1 sat
Poznato stanje žene koja je napadnuta na Novom Beogradu: Muškarac je usred bela dana izbo u zgradi

Poznato stanje žene koja je napadnuta na Novom Beogradu: Muškarac je usred bela dana izbo u zgradi

Mondo pre 2 sata
Poznato stanje žene izbodene u Beogradu: Muškarac joj prišao s leđa, pa joj zadao ubode po glavi

Poznato stanje žene izbodene u Beogradu: Muškarac joj prišao s leđa, pa joj zadao ubode po glavi

B92 pre 2 sata
Prepoznajete li ovu osobu? Policija uputila apel: Traži se muškarac koji je nožem napao baku u Beogradu

Prepoznajete li ovu osobu? Policija uputila apel: Traži se muškarac koji je nožem napao baku u Beogradu

B92 pre 2 sata
Luna se oglasila nakon užasa na Novom Beogradu: Muškarac zverski izbo ženu koja je bila sa unučetom, Đoganijeva uputila važan…

Luna se oglasila nakon užasa na Novom Beogradu: Muškarac zverski izbo ženu koja je bila sa unučetom, Đoganijeva uputila važan apel

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

novi beograd

Regioni, najnovije vesti »

Učenica koja oduševljava Srbiju: prvak iz fizike i nova nada nauke

Učenica koja oduševljava Srbiju: prvak iz fizike i nova nada nauke

Jugmedia pre 21 minuta
Kad vraćaju iskopane ulice u prvobitno stanje i ko je obavezan da to uradi ?

Kad vraćaju iskopane ulice u prvobitno stanje i ko je obavezan da to uradi ?

Jug press pre 16 minuta
Evo u kakvom je stanju baka koju je izbo napadač pred unukom. Stigle informacije iz Kliničkog centra

Evo u kakvom je stanju baka koju je izbo napadač pred unukom. Stigle informacije iz Kliničkog centra

Dnevnik pre 5 minuta
Harlem Globetrotters slave 100 godina – Magična turneja stiže u Srbiju

Harlem Globetrotters slave 100 godina – Magična turneja stiže u Srbiju

Ozon press pre 1 minut
Otkrivamo stanje žene izbodene na Novom Beogradu! Monstrum joj s leđa zadao ubode u glavu, rame, ključne kosti... sve…

Otkrivamo stanje žene izbodene na Novom Beogradu! Monstrum joj s leđa zadao ubode u glavu, rame, ključne kosti... sve naočigled unuka

Kurir pre 21 minuta