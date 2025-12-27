Policija pozvala Beograđane da pomognu u hvatanju napadača na ženu

Vreme pre 1 sat
Policija pozvala Beograđane da pomognu u hvatanju napadača na ženu

Oko 13 časova na Novom Beogradu napač je ženi zadao nekoliko udaraca nožem, pred malim detetom. Policijska uprava Beograda pozvala je građane da pomognu u potrazi

Policijska uprava (PU) za grad Beograd pozvala je danas građane da pomognu u potrazi za osumnjičenim koji je počinio razbojništvo na teritoriji opštine Novi Beograd. Uz fotografiju osumnjičenog, policija je zamolila građane koji imaju bilo kakve informacije o muškarcu sa snimka da jave PU grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192. Nezvanične informacije Prema nezvaničnim saznanjima napad na ženu se dogodio danas oko 13 sati na Novom Beogradu u
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Luna se oglasila nakon užasa na Novom Beogradu: Muškarac zverski izbo ženu koja je bila sa unučetom, Đoganijeva uputila važan…

Luna se oglasila nakon užasa na Novom Beogradu: Muškarac zverski izbo ženu koja je bila sa unučetom, Đoganijeva uputila važan apel

Blic pre 38 minuta
Luna se oglasila nakon horora na Novom Beogradu! Monstrum napao baku s unučetom, Đoganijeva uputila važan apel

Luna se oglasila nakon horora na Novom Beogradu! Monstrum napao baku s unučetom, Đoganijeva uputila važan apel

Telegraf pre 1 sat
Oglasio se MUP: Ovo je osumnjičeni za napad na ženu Novom Beogradu (foto)

Oglasio se MUP: Ovo je osumnjičeni za napad na ženu Novom Beogradu (foto)

Pravda pre 2 sata
Policija traga za muškarcem zbog napada nožem na ženu na Novom Beogradu (FOTO)

Policija traga za muškarcem zbog napada nožem na ženu na Novom Beogradu (FOTO)

Moj Novi Sad pre 1 sat
MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

Radio sto plus pre 1 sat
Automobil pokosio dete i baku. Sve se dogodilo u centru Ivanjice dok su prelazili ulicu.

Automobil pokosio dete i baku. Sve se dogodilo u centru Ivanjice dok su prelazili ulicu.

Dnevnik pre 2 sata
​Policija traga za osobom koja je izvršila razbojništvo na Novom Beogradu

​Policija traga za osobom koja je izvršila razbojništvo na Novom Beogradu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Paketići za Tovrljane

Paketići za Tovrljane

Prokuplje press pre 13 minuta
Tasić: Ovi paketići nisu simbol brige Leskovca za decu, već poniženja za roditelje i građane

Tasić: Ovi paketići nisu simbol brige Leskovca za decu, već poniženja za roditelje i građane

Rešetka pre 17 minuta
Lakićević: Nasilja u skupštini je bilo, ali od strane Cakića!

Lakićević: Nasilja u skupštini je bilo, ali od strane Cakića!

Rešetka pre 17 minuta
Tema jutra: Opozicija zajedno prema EU (27.12.2025)

Tema jutra: Opozicija zajedno prema EU (27.12.2025)

N1 Info pre 47 minuta
Buka i bes u Kragujevcu: Činjenice protiv fikcije (VIDEO)

Buka i bes u Kragujevcu: Činjenice protiv fikcije (VIDEO)

Glas Šumadije pre 1 sat