(Foto) Detalji akcije uklanjanja bombe u Beogradu na vodi: Evo kako sve izgleda, kolona vozila je prevozi do vojnog poligona

Blic pre 39 minuta
(Foto) Detalji akcije uklanjanja bombe u Beogradu na vodi: Evo kako sve izgleda, kolona vozila je prevozi do vojnog poligona
Pronađena bomba je američke proizvodnje, težine 470 kilograma s eksplozivnim punjenjem od 250 kilograma Akcija uklanjanja bombe uključuje faze deaktivacije upaljača i transporta na vojni poligon Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odobrio je u jutros 8 sati početak akcije uklanjanja neeksplodirane bombe iz Drugog svetskog rata koja je u petak pronađena na gradilištu Beograd na vodi. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bomba sa gradilišta u Beogradu na vodu uspešno transportovana na Pasuljanske livade gde će biti uništena

Bomba sa gradilišta u Beogradu na vodu uspešno transportovana na Pasuljanske livade gde će biti uništena

N1 Info pre 4 minuta
MUP: Transportovana zaostala bomba iz Drugog svetskog rata

MUP: Transportovana zaostala bomba iz Drugog svetskog rata

Danas pre 4 minuta
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena i prebačena na poligon

Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena i prebačena na poligon

NIN pre 4 minuta
Pogledajte kako je teklo uklanjanje bombe iz II svetskog rata: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na…

Pogledajte kako je teklo uklanjanje bombe iz II svetskog rata: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na Pasuljanske livade (video)

Kurir pre 4 minuta
(FOTO) Uklonjena avio-bomba u Beogradu na vodi: Dopremljena na Pasuljanske livade gde će biti uništena

(FOTO) Uklonjena avio-bomba u Beogradu na vodi: Dopremljena na Pasuljanske livade gde će biti uništena

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Uklanjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

Uklanjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

RTS pre 49 minuta
Avio-bomba pronađena na gradilištu uspešno transportovana na vojni poligon

Avio-bomba pronađena na gradilištu uspešno transportovana na vojni poligon

Telegraf pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaBeograd na vodi

Društvo, najnovije vesti »

Bomba sa gradilišta u Beogradu na vodu uspešno transportovana na Pasuljanske livade gde će biti uništena

Bomba sa gradilišta u Beogradu na vodu uspešno transportovana na Pasuljanske livade gde će biti uništena

N1 Info pre 4 minuta
MUP: Transportovana zaostala bomba iz Drugog svetskog rata

MUP: Transportovana zaostala bomba iz Drugog svetskog rata

Danas pre 4 minuta
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena i prebačena na poligon

Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena i prebačena na poligon

NIN pre 4 minuta
Pogledajte kako je teklo uklanjanje bombe iz II svetskog rata: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na…

Pogledajte kako je teklo uklanjanje bombe iz II svetskog rata: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na Pasuljanske livade (video)

Kurir pre 4 minuta
FOTO, VIDEO: Privedeno 40 osoba zbog neprijavljenog vatrometa i bakljade kod Ajfelove kule

FOTO, VIDEO: Privedeno 40 osoba zbog neprijavljenog vatrometa i bakljade kod Ajfelove kule

Radio 021 pre 4 minuta