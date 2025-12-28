(Foto) Detalji akcije uklanjanja bombe u Beogradu na vodi: Evo kako sve izgleda, kolona vozila je prevozi do vojnog poligona

Pronađena bomba je američke proizvodnje, težine 470 kilograma s eksplozivnim punjenjem od 250 kilograma Akcija uklanjanja bombe uključuje faze deaktivacije upaljača i transporta na vojni poligon Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odobrio je u jutros 8 sati početak akcije uklanjanja neeksplodirane bombe iz Drugog svetskog rata koja je u petak pronađena na gradilištu Beograd na vodi. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je