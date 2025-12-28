Objavljeni preliminarni rezultati izbora na Kosovu i Metohiji, Samoopredeljenje veliki pobednik

Prema preliminranim podacima Centralne izborne komisije, a na osnovu 95,19 odsto prebrojanih glasova Samoopredeljenje je osvojilo oko 49,83 odsto, Demokratska partija 21,14, Demokratski savez 13,80, Alijansa za budućnost 5,76.

Srpska lista je osvojila 3,80 odsto glasova ili 31.846 glasa. Druga stranka Srba po broju glasova je „Za slobodu pravdu i opstanak“ sa 0,45 odsto ili 3.796 glasova. Kosovski savez je osvojio 385 glasova. Kako prenosi RTS, lider Pokreta Samoopredeljenje, Aljbin Kurti proglasio je pobedu svoje stranke na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM, opisujući je najvećom u istoriji. „Pred nama je mnogo posla i moramo ići napred bez odlaganja… pozivam opozicione stranke