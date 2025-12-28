Velike gužve za potpisivanje podrške studentima: Samo u Lapovu preko 150 potpisa za dva sata BLOG (VIDEO)

Glas Šumadije pre 33 minuta  |  Vuk Mladenović
Velike gužve za potpisivanje podrške studentima: Samo u Lapovu preko 150 potpisa za dva sata BLOG (VIDEO)

Tačno u 9 časova otpočelo je potpisivanje peticije za raspisivanje vanednih parlamentarnih izbora.

Zahvaljujući upravo studentima u blokadi, na čak sedam tačaka u gradu biće postavljeni štandovi na kojima će se prikupljati potpisi u periodu od 9 do 21 sat – pod sloganom „Kragujevac raspisuje pobedu„. 14.00 Stvara se gužva i ispred Plaze. U velikom broju Kragujevčani izlaze da podrže studente. 13.50 Raste broj potpisa u Lapovu. Peticiju podrške studentima potpisalo je preko 350 garađana, ali je verovatno u međuvremenu broj dodatno porastao.
