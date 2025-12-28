„Raspiši pobedu“ u Nišu: Studentski štandovi na 5 lokacija, među potpisnicima dosta penzionera

Južne vesti pre 28 minuta  |  Tamara Radovanović
„Raspiši pobedu“ u Nišu: Studentski štandovi na 5 lokacija, među potpisnicima dosta penzionera

Akciju “Raspiši pobedu” organizuju danas i niški studenti, koji prikupljaju potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na pet lokacija u gradu.

Štandovi će biti postavljeni do 16 sati, a nakon toga će biti održan centralni događaj, u parku kod zgrade gradske Skupštine u Nikole Pašića. Na petlokacija u Nišu, od 11 sati, građani u redovima čekaju da potpišu Odluku, u kojoj studenti od Vlade Srbije traže da predsedniku uputi obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora. Građani potpisuju odluke koje predstavljaju tri stvari. Jedna je podrška studentskom zahtevu za vanredne
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, u Zaječaru večeras protest u 18 sati ispred Gradske…

Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, u Zaječaru večeras protest u 18 sati ispred Gradske uprave

Glas Zaječara pre 8 minuta
Bjelogrlić dao potpis za raspisivanje vanrednih izbora: Objavio fotku sa jasnom porukom (FOTO)

Bjelogrlić dao potpis za raspisivanje vanrednih izbora: Objavio fotku sa jasnom porukom (FOTO)

Nova pre 8 minuta
Rektor Đokić podržao studentsku akciju za raspisivanje vanrednih izbora

Rektor Đokić podržao studentsku akciju za raspisivanje vanrednih izbora

Beta pre 23 minuta
Veliki odziv građana na studentsku akciju potpisivanja peticije za vanredne izbore

Veliki odziv građana na studentsku akciju potpisivanja peticije za vanredne izbore

Beta pre 58 minuta
Bor uz studente: Veliki odziv građana na akciju Raspiši pobedu

Bor uz studente: Veliki odziv građana na akciju Raspiši pobedu

Ist media pre 28 minuta
Studenti u akciji „Raspiši pobedu" skupljaju potpise

Studenti u akciji „Raspiši pobedu" skupljaju potpise

BBC News pre 23 minuta
Rektor Đokić: Važna kontinuirana podrška studentima

Rektor Đokić: Važna kontinuirana podrška studentima

NIN pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada SrbijeParlamentarni izboriIzboristudentiprotestpeticija

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, u Zaječaru večeras protest u 18 sati ispred Gradske…

Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, u Zaječaru večeras protest u 18 sati ispred Gradske uprave

Glas Zaječara pre 8 minuta
Ministarstvo prosvete: Fakultetima isplaćeno 583 miliona dinara iz budžeta tokom decembra

Ministarstvo prosvete: Fakultetima isplaćeno 583 miliona dinara iz budžeta tokom decembra

Danas pre 3 minuta
Pristiglo 451.404 prijava za legalizaciju! Ne janjava interesovanje građana za upis objekata po zakonu "Svoj na svome"

Pristiglo 451.404 prijava za legalizaciju! Ne janjava interesovanje građana za upis objekata po zakonu "Svoj na svome"

Kurir pre 8 minuta
Bjelogrlić dao potpis za raspisivanje vanrednih izbora: Objavio fotku sa jasnom porukom (FOTO)

Bjelogrlić dao potpis za raspisivanje vanrednih izbora: Objavio fotku sa jasnom porukom (FOTO)

Nova pre 8 minuta
Orao krstaš, simbol Srbije i najređa grabljivica našeg kraja: Priča o Lakiju i njegovom putu ka slobodi

Orao krstaš, simbol Srbije i najređa grabljivica našeg kraja: Priča o Lakiju i njegovom putu ka slobodi

Dnevnik pre 8 minuta