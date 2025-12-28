Dnevni horoskop za 28. decembar 2025: Rak će rešiti bitan ljubavni problem, Vagu svrbi desni dlan, a vas?

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 28. decembar 2025. godine kaže da je danas veoma važno da budete oprezni sa novcem.

Pojavljuje se prilika za dodatnu zaradu, ali ne žurite sa odlukom. Na poslu vam veruju i oslanjaju se na vas, ali ne preuzimajte sve obaveze na sebe. U odnosu sa partnerom moguće su tenzije oko kućnih pitanja. Redovni obroci i malo više odmora. Obaveze se nagomilavaju, a od vas se očekuje da na sebe preuzmete više nego inače. Razgovor sa nadređenima će proteći OK ako jasno postavite granice. U ljubavi izbegnite impulsivnost, stare teme će vas lako podstaći na