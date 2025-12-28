Nedeljni horoskop: Ovan se oslanja na intuiciju, Vaga vežba strpljenje, a vi?

Mondo pre 24 minuta  |  Tamara Veličković
Nedeljni horoskop: Ovan se oslanja na intuiciju, Vaga vežba strpljenje, a vi?

Nedeljni horoskop od 29. decembra do 4. januara 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 29. decembra do 4. januara 2026. godine kaže da ove nedelje jače ulazite u profesionalni fokus.

Vaš rad sve više primećuju ljudi na višim pozicijama, pa vam koristi da istaknete ono što već radite dobro, ali bez nametanja. Privatni život je mirniji, a partner vam pruža stabilnu podršku. Sredina nedelje je dobra za preispitivanje dugoročnih planova i njihovo usklađivanje s onim gde se trenutno nalazite. Razgovori sa autoritetima idu u vašu korist, a intuicija vam pomaže da ostavite snažan utisak. Obratite pažnju na nivo stresa. Najbolji dani biće vam sreda i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025: Rak će rešiti bitan ljubavni problem, Vagu svrbi desni dlan, a vas?

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025: Rak će rešiti bitan ljubavni problem, Vagu svrbi desni dlan, a vas?

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Horoskop

Najnovije vesti »

Materice: Običaji i značenje praznika majki i žena

Materice: Običaji i značenje praznika majki i žena

N1 Info pre 24 minuta
Recept za salčiće iz 1916. godine.

Recept za salčiće iz 1916. godine.

N1 Info pre 14 minuta
Pelet planuo sa stovarišta: tražnja ogromna, cene i dalje nerealno visoke

Pelet planuo sa stovarišta: tražnja ogromna, cene i dalje nerealno visoke

Kamatica pre 14 minuta
I danas bez najavljenih isključenja snabdevanja električnom energijom

I danas bez najavljenih isključenja snabdevanja električnom energijom

Glas Šumadije pre 29 minuta
Kosovo danas ide na izbore, četvrti put u najkraćoj izbornoj kampanji 24 politička subjekta, Srpska lista cilja na svih deset…

Kosovo danas ide na izbore, četvrti put u najkraćoj izbornoj kampanji 24 politička subjekta, Srpska lista cilja na svih deset mesta

Blic pre 29 minuta