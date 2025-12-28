Nedeljni horoskop: Ovan se oslanja na intuiciju, Vaga vežba strpljenje, a vi?

Nedeljni horoskop od 29. decembra do 4. januara 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 29. decembra do 4. januara 2026. godine kaže da ove nedelje jače ulazite u profesionalni fokus.

Vaš rad sve više primećuju ljudi na višim pozicijama, pa vam koristi da istaknete ono što već radite dobro, ali bez nametanja. Privatni život je mirniji, a partner vam pruža stabilnu podršku. Sredina nedelje je dobra za preispitivanje dugoročnih planova i njihovo usklađivanje s onim gde se trenutno nalazite. Razgovori sa autoritetima idu u vašu korist, a intuicija vam pomaže da ostavite snažan utisak. Obratite pažnju na nivo stresa. Najbolji dani biće vam sreda i