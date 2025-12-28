Kolona pristalica vlasti ka Ćacilendu, po običaju - autobusi u okolini

Velika kolona pristalica vlasti ide iz pravca Terazija ka šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine gde ih propuštaju u prostor omeđen metalnom ogradom, gde se do 18.30 okupilo više stotina ljudi, javio je reporter agencije FoNet.

Na Terazijama se nakratko zaustavljaju međugradski autobusi iz kojih izlaze grupe ljudi. U Ulici kralja Milana za sada nema obustave, ali se vozila sporo kreću, a u Takovskoj je kolona koja se proteže od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra. N1 N1 N1 Beograd Na tom potezu nema policije. Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras početi uklanjanje šatora i postavljanje novogodišnjih kućica ispred Narodne skupštine. On je najavio da