Kolona pristalica vlasti ka Ćacilendu, po običaju - autobusi u okolini

N1 Info pre 8 minuta  |  FoNet
Velika kolona pristalica vlasti ide iz pravca Terazija ka šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine gde ih propuštaju u prostor omeđen metalnom ogradom, gde se do 18.30 okupilo više stotina ljudi, javio je reporter agencije FoNet.

Na Terazijama se nakratko zaustavljaju međugradski autobusi iz kojih izlaze grupe ljudi. U Ulici kralja Milana za sada nema obustave, ali se vozila sporo kreću, a u Takovskoj je kolona koja se proteže od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra. Na tom potezu nema policije. Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras početi uklanjanje šatora i postavljanje novogodišnjih kućica ispred Narodne skupštine. On je najavio da
Vučić sa okupljenima u ćacilendu: Dočekao ga veliki broj pristalica

Poslanik Ekološkog ustanka: Napala me maskirana osoba kod Skupštine Srbije

Napadnut poslanik Ekološkog ustanka ispred "Ćacilenda" (VIDEO)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Kolona pristalica vlasti ka Ćacilendu, po običaju - autobusi u okolini

