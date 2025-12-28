Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska se danas oprašta od Brižit Bardo (Brigitte Bardot) koja je preminula u 92. godini, sa počastima na društvenim mrežama koje joj ukazuju političari, poznate osobe iz sveta kinematografije, kao i obični građani. „Njeni filmovi, njen glas, njena blistava slava, njeni inicijali, njene tuge, njena velikodušna strast prema životinjama – Brižit Bardo je otelotvorila život slobode, francusko postojanje, univerzalni sjaj. Dirnula nas je. Oplakujemo legendu veka“,