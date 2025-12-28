Francuska odaje počast Brižit Bardo

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska se danas oprašta od Brižit Bardo (Brigitte Bardot) koja je preminula u 92. godini, sa počastima na društvenim mrežama koje joj ukazuju političari, poznate osobe iz sveta kinematografije, kao i obični građani.

"Njeni filmovi, njen glas, njena blistava slava, njeni inicijali, njene tuge, njena velikodušna strast prema životinjama - Brižit Bardo je otelotvorila život slobode, francusko postojanje, univerzalni sjaj. Dirnula nas je. Oplakujemo legendu veka", napisao je na platformi Iks (X) francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron). Francuska ministarka kulture Rašida Dati (Rachida) ocenila je da je smrt Brižit Bardo gubitak "ikone među ikonama". "Neumorna
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Deset uloga koje su stvorile legendu Brižit Bardo i njen put do filmske večnosti

Deset uloga koje su stvorile legendu Brižit Bardo i njen put do filmske večnosti

Blic pre 1 sat
Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska odaje počast Brižit Bardo

NIN pre 1 sat
Četiri braka i bezbroj afera i preljuba: Fatalna Brižit Bardo je jednom otkrila zašto je svakog muškarca varala, a skrasila se…

Četiri braka i bezbroj afera i preljuba: Fatalna Brižit Bardo je jednom otkrila zašto je svakog muškarca varala, a skrasila se s 57 godina

Kurir pre 1 sat
Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska odaje počast Brižit Bardo

Danas pre 2 sata
Ikona apsolutne slobode

Ikona apsolutne slobode

Vreme pre 2 sata
Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska odaje počast Brižit Bardo

Nedeljnik pre 3 sata
Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska odaje počast Brižit Bardo

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Emanuel MakronFrancuska

Zabava, najnovije vesti »

Greške u omiljenom božićnom akcionom filmu - fanovi tek sada primećuju

Greške u omiljenom božićnom akcionom filmu - fanovi tek sada primećuju

N1 Info pre 28 minuta
Emu Radujko uslovio fudbaler: Udario joj zabranu, pevačica se promenila iz korena, evo šta je sve morala da uradi za vezu

Emu Radujko uslovio fudbaler: Udario joj zabranu, pevačica se promenila iz korena, evo šta je sve morala da uradi za vezu

Blic pre 8 minuta
"Ovi što rade svašta za bakšiš nek se skinu i golu": Pevačica brutalno o kolegama koji su spremni na sve zarad para

"Ovi što rade svašta za bakšiš nek se skinu i golu": Pevačica brutalno o kolegama koji su spremni na sve zarad para

Blic pre 8 minuta
Nakon vesti da Vujadin odlazi u dominikanu, Mirka pokazala čemu je posvećena: Glumici puno srce, prizor ne može biti lepši…

Nakon vesti da Vujadin odlazi u dominikanu, Mirka pokazala čemu je posvećena: Glumici puno srce, prizor ne može biti lepši (foto)

Blic pre 8 minuta
Sin je našminkao, a ona ih snima u raskošnom domu: Bela jelka voditeljke RTS-a svima zapala za oko! Jelena Simić uživa sa…

Sin je našminkao, a ona ih snima u raskošnom domu: Bela jelka voditeljke RTS-a svima zapala za oko! Jelena Simić uživa sa malim Aleksom: "Sami kod kuće" (foto)

Blic pre 8 minuta