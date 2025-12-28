Francuska odaje počast Brižit Bardo

Francuska se danas oprašta od Brižit Bardo (Brigitte Bardot) koja je preminula u 92. godini, sa počastima na društvenim mrežama koje joj ukazuju političari, poznate osobe iz sveta kinematografije, kao i obični građani.

"Njeni filmovi, njen glas, njena blistava slava, njeni inicijali, njene tuge, njena velikodušna strast prema životinjama - Brižit Bardo je otelotvorila život slobode, francusko postojanje, univerzalni sjaj. Dirnula nas je. Oplakujemo legendu veka", napisao je na platformi Iks (X) francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron). Francuska ministarka kulture Rašida Dati (Rachida) ocenila je da je smrt Brižit Bardo gubitak "ikone među ikonama". "Neumorna