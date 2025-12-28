Počelo prikupljanje potpisa građana za raspisivaanje izbora

Počelo prikupljanje potpisa građana za raspisivaanje izbora

Kako je i najavljeno, tačno u 9 časova počelo je i u Krragujevcu potpisivanje peticije za raspisivanje vanednih parlamentarnih izbora.

Zahvaljujući upravo studentima u blokadi, na sedam tačaka u gradu postavljeni su štandovi na kojima će se prikupljati potpisi u periodu od 9 do 21 sat – pod sloganom „Kragujevac raspisuje pobedu„. Studenti su veoma zadovoljni odzivom građana u prvim satima akcije. Potpisivnje peticije sprrovodi su. u više od 100 opština na skoro 500 štandova. U Kragujevcu štanodvi se nalaze na sledećim lokacijama: Stanovo – ispred Dragstora; Erdoglija – BIG Fashion (ulaz); Aerodrom
