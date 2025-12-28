Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Serbian News Media pre 43 minuta
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva vidi da Kijev „ne žuri da okonča rat u Ukrajini mirnim putem“, objavila je danas agencija Interfaks.

Putin je rekao da bi Rusija, ako Ukrajina ne želi da reši sukob mirnim putem, sve ratne ciljeve ostvarila silom, javila je ruska novinska agencija TASS. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da Moskva želi da nastavi rat, koji traje od februara 2022. godine, dok Kijev želi mir, prenosi agencija Rojters (Reuters). Kremlj je saopštio da je Putin primio izveštaje od komandanata vojske, koji su mu preneli da je Rusija zauzela gradove Mirnograd,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

NIN pre 4 minuta
Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

RTS pre 34 minuta
"Za one koji ne razumeju - nećete imati šanse za preživljanje, nikakve"

"Za one koji ne razumeju - nećete imati šanse za preživljanje, nikakve"

B92 pre 34 minuta
Ukrajinske snage tvrde da su pogodile i oštetile ruske vojne objekte na Krimu

Ukrajinske snage tvrde da su pogodile i oštetile ruske vojne objekte na Krimu

Telegraf pre 33 minuta
Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

RTV pre 1 sat
Sve oči uprte u Floridu: Tramp i Zelenski danas pregovaraju o miru

Sve oči uprte u Floridu: Tramp i Zelenski danas pregovaraju o miru

Nova pre 54 minuta
Uskoro "pada" dogovor? "Spremni smo"

Uskoro "pada" dogovor? "Spremni smo"

B92 pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

NIN pre 9 minuta
Danska vojna obaveštajna služba: I SAD su pretnja

Danska vojna obaveštajna služba: I SAD su pretnja

N1 Info pre 34 minuta
Avion pao kod najpopularnije plaže! Ljudi gledali kad se letelica survala u more, objavljeni dramatični snimci (foto, video)

Avion pao kod najpopularnije plaže! Ljudi gledali kad se letelica survala u more, objavljeni dramatični snimci (foto, video)

Blic pre 34 minuta
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

NIN pre 4 minuta
Oluja Johanes pogodila Švedsku i Finsku Dvoje poginulih, stotine hiljada bez struje

Oluja Johanes pogodila Švedsku i Finsku Dvoje poginulih, stotine hiljada bez struje

Dnevnik pre 33 minuta