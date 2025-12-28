Jokić o poslednjem napadu: Imao je dobru utakmicu, pogađao je

Denver je pretrpeo poraz u Orlandu i 127:126, iako je preko Džamala Marija imao šut za pobedu.

Nikola Jokić ipak smatra da je tim mnogo ranije trebalo da reši utakmicu. Kao glavni razlog poraza ističe lošiju igru u drugom poluvremenu. Posebno jer su Nagetsi imali +14 na velikom odmoru. – Nismo igrali dobru odbranu u drugom poluvremenu. Imali su dosta otvorenih pozicija, bili su mnogo agresivniji. Na kraju smo imali šut za pobedu, imali smo priliku, ali na kraju oni su pobedili – rekao je Jokić. Džamal Mari je na kraju odlučivao. – On je preuzeo odgovornost.