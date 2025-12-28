Jokić o poslednjem napadu: Imao je dobru utakmicu, pogađao je

Sport klub pre 32 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Jokić o poslednjem napadu: Imao je dobru utakmicu, pogađao je

Denver je pretrpeo poraz u Orlandu i 127:126, iako je preko Džamala Marija imao šut za pobedu.

Nikola Jokić ipak smatra da je tim mnogo ranije trebalo da reši utakmicu. Kao glavni razlog poraza ističe lošiju igru u drugom poluvremenu. Posebno jer su Nagetsi imali +14 na velikom odmoru. – Nismo igrali dobru odbranu u drugom poluvremenu. Imali su dosta otvorenih pozicija, bili su mnogo agresivniji. Na kraju smo imali šut za pobedu, imali smo priliku, ali na kraju oni su pobedili – rekao je Jokić. Džamal Mari je na kraju odlučivao. – On je preuzeo odgovornost.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Jokić odigrao maestralnu pariju, ali doživeo težak poraz, posle šmekerski stao uz saigrača: "On je preuzeo..."

Jokić odigrao maestralnu pariju, ali doživeo težak poraz, posle šmekerski stao uz saigrača: "On je preuzeo..."

Telegraf pre 22 minuta
Vučević se šali na račun haosa: Crnogorski centar potkačio Adetokumba nakon tenzija na terenu!

Vučević se šali na račun haosa: Crnogorski centar potkačio Adetokumba nakon tenzija na terenu!

Hot sport pre 1 sat
Kako izgleda tuča 183 i 216cm? VIDEO

Kako izgleda tuča 183 i 216cm? VIDEO

B92 pre 1 sat
Haos u NBA ligi: Tuča na utakmici Sansa i Pelikansa (video/foto)

Haos u NBA ligi: Tuča na utakmici Sansa i Pelikansa (video/foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Žestok okršaj Alvarada sa Vilijamsom (video)

Žestok okršaj Alvarada sa Vilijamsom (video)

Politika pre 1 sat
Jokić iznerviran pitanjem novinara: „Ne znam šta me pitaš!“

Jokić iznerviran pitanjem novinara: „Ne znam šta me pitaš!“

Hot sport pre 2 sata
Jović konačno pokazao ono što ume: Srpski bek zasijao u ubedljivoj pobedi Majamija!

Jović konačno pokazao ono što ume: Srpski bek zasijao u ubedljivoj pobedi Majamija!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenverdenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Izraelci likuju zbog Lundberga, "smeju se" Partizanu zbog Kalatesa i odbrane

Izraelci likuju zbog Lundberga, "smeju se" Partizanu zbog Kalatesa i odbrane

Sportske.net pre 1 minut
Novogodišnja žurka FK Prestiž: Nezaboravan dan i kruna uspešne godine FOTO

Novogodišnja žurka FK Prestiž: Nezaboravan dan i kruna uspešne godine FOTO

Vranje news pre 17 minuta
Košarka: Spartak u ponedeljak dočekuje Zadar, igrači šalju poruku: "Sve zavisi od nas!"

Košarka: Spartak u ponedeljak dočekuje Zadar, igrači šalju poruku: "Sve zavisi od nas!"

Subotica.com pre 11 minuta
Sada je poznato: Ovo je krajni rok do kada Partizan mora da donese odluku o Tajriku Džonsu!

Sada je poznato: Ovo je krajni rok do kada Partizan mora da donese odluku o Tajriku Džonsu!

Hot sport pre 22 minuta
Totalna čistka u Humskoj: Trojica Amerikanaca na izlaznim vratima Partizana, čekaju se samo detalji!

Totalna čistka u Humskoj: Trojica Amerikanaca na izlaznim vratima Partizana, čekaju se samo detalji!

Hot sport pre 2 minuta