Jokić odigrao maestralnu pariju, ali doživeo težak poraz, posle šmekerski stao uz saigrača: "On je preuzeo..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Košarkaši Denver Nagetsa nisu trijumfovali u prvom meču na turneji koju će imati na Istoku, pošto su poraženi od Orlando Medžika sa pola koša razlike - 127:126, još jednom je sjajan bio Nikola Jokić.

Srpski centar je ponovo upisao tripl-dabl, postigao 34 poena, dodao čak 21 skok i 12 asistencija. Džamal Marej je na kraju imao šut za pobedu, ali Nikola Jokić je stao u njegovu odbranu i izjavio da je ekipa morala mnogo ranije da reši utakmicu. - Nismo igrali dobru odbranu u drugom poluvremenu. Imali su dosta otvorenih pozicija, bili su mnogo agresivniji. Na kraju smo imali šut za pobedu, imali smo priliku, ali na kraju oni su pobedili - izjavio je Jokić, pa
