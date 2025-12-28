Hitan apel MUP-a svim vozačima: Poštujte ova pravila!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Spoј predstoјećih praznika i nepovoljnih vremenskih uslova donosi povećan rizik na putevima širom zemlje.

Uprava saobraćaјne policiјe uputila јe hitan apel svim vozačima da pokažu maksimalno strpljenje i oprez, budući da se na ključnim putnim pravcima očekuјe ne samo poјačan intenzitet saobraćaјa, već i otežana vožnja usled snežnih padavina i poledice Usporite - na snegu i poledici zaustavni put јe znatno duži, prilagodite brzinu stanju na putu. Držite odstoјanje - klizav kolovoz zahteva više prostora za pravovremenu reakciјu. Bez naglih pokreta - kočite blago i
Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

RTV pre 4 sati
Nova fotografija napadača sa Novog Beograda! MUP se oglasio o muškarcu koji je zverski izbo ženu, uputili apel građanima…

Blic pre 5 sati
Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Danas pre 6 sati
Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Blic pre 6 sati
(Foto, video) 50 vozila učestvovalo u sudaru! Plamen ih progutao, neka su ugljenisana do neprepoznatljivosti: 7 sati gašen…

Blic pre 1 dan
Danas vetrovito, od minus šest do šest stepeni

Nova pre 1 dan
Još se traga za napadačem koji je izbo ženu na Novom Beogradu, MUP objavio novu fotografiju

Nova pre 1 dan

Deo Novog Beograda danas bez struje Ispljučenje od jutra do kraja dana: proverite da li je i vaša na spisku

Blic pre 17 minuta
Deda Mraz stigao na bageru: Divne scene u Loznici

Kurir pre 16 minuta
Saudijska Arabija pozvala jemenske separatiste na prekid eskalacije

Telegraf pre 21 minuta
Nikola Jokić stao na korak do ispisivanja istorije, još samo 1 meč mu je potreban da sruši legendu

Telegraf pre 21 minuta
Srušili snove Partizanu u Evropi, sada savladali lidera šampionata

Telegraf pre 1 minut