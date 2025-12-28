Saudijska Arabija pozvala jemenske separatiste na prekid eskalacije

Saudijski ministar odbrane, princ Halid bin Salman, pozvao je glavnu južnu jemensku separatističku grupu, Južni prelazni savet (STC), da prekine eskalaciju borbi i odgovori na posredničke napore Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U objavi na mreži Iks, princ Halid je ponovio zahtev STC-u da povuče svoje snage iz kampova u istočnim provincijama Hadramut i Mahra, preneo je Rojters. Jemenska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da će se svaki vojni potez STC-a u istočnoj provinciji Hadramut, suprotan naporima za deeskalaciju, rešavati radi zaštite civila. Portparol koalicije, general Turkija al-Malki, reagovao je na zahtev šefa jemenskog Predsedničkog saveta Rašada al-Alimija