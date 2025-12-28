Tomašević odgovorio na Tompsonov poziv za rušenje vlasti u Zagrebu

Tomašević odgovorio na Tompsonov poziv za rušenje vlasti u Zagrebu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević oglasio se nakon kontroverznih političkih poruka koje je Marko Perković Thompson uputio sa koncerta u Areni Zagreb, gde je pevač pozvao na suprotstavljanje aktuelnoj gradskoj vlasti i organizovanje izvanrednih izbora.

Tokom koncerta u prepunoj Areni Zagreb, Thompson je pre izvođenja pesme "Bojna Čavoglave" oštro kritikovao vlast u gradu, nazvavši stranku Možemo! i gradsku upravu "ekstremnom levičarskom sektom" i "ostacima jugokomunista". On je to opisao kao "napad na Domovinski rat i temelje hrvatske države", pozivajući publiku da se suprotstavi vlasti "demokratskim putem, preko izbora - redovnih i vanrednih". Istakao je da Zagreb pripada svim Hrvatima i da se neće trpeti "jad i
