Danas su Materice

Vesti online pre 4 sati  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Danas su Materice

Srpska pravoslavna crkva obeležava Materice – jedan od nekoliko praznika koji prethode Božiću.

Detinjci, Materice i Oci, provode se u zajedništvu, uz okupljanje porodice. Materice su najveći hrišćanski praznik majki i žena u našem narodu. Kao što su majke vezivale decu na Detinjce, na isti način danas deca vezuju majke. One se odvezuju poklonima, koji mogu biti i skromni, poput bombone ili jabuke. Običaj “vezivanja” i “odvezivanja” potvrđuje neraskidivu vezu svih članova porodice i simboliše čvrste porodične veze, slogu i mir. Vezuju se i žene u okruženju –
