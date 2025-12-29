Bocan-Harčeko: "Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom"

B92 pre 12 minuta
Bocan-Harčeko: "Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom"

"Gaspromnjeft" i rusko-srpska Naftna industrija Srbije (NIS), zajedno sa srpskom vladom, nastavljaju snabdevanje gorivom i nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv NIS-a 9. oktobra, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

"'Gaspromnjeft' je, u saradnji sa srpskom vladom i svojim partnerima ovde, obezbedio besprekorno poslovanje NIS-a čak i tokom perioda sankcija. Niko od potrošača nije osetio ni najmanji negativan uticaj - bilo da su to individualni potrošači, veliki potrošači kao što je poljoprivredni sektor ili (nacionalna avio-kompanija) 'Er Srbija", naglasio je Bocan-Harčenko za Sputnjik. Prema njegovim rečima, NIS je nastavio i nastavlja da ispunjava sve svoje obaveze i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

RTV pre 7 minuta
Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

NIN pre 12 minuta
Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Blic pre 7 minuta
Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Euronews pre 2 minuta
Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Politika pre 7 minuta
Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju da snabdevaju Srbiju gorivom i tokom američkih sankcija

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju da snabdevaju Srbiju gorivom i tokom američkih sankcija

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaAir SerbiaSputnik VGaspromnjeft

Ekonomija, najnovije vesti »

Tradicionalne vrednosti i moderna tehnologija – Ariston spaja iskustvo i inovaciju za bolju budućnost

Tradicionalne vrednosti i moderna tehnologija – Ariston spaja iskustvo i inovaciju za bolju budućnost

Forbes pre 22 minuta
Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

RTV pre 7 minuta
Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

NIN pre 12 minuta
Grad Zrenjanin otkupljuje Dom vojske za 78 miliona dinara i pretvara ga u Edukativni centar

Grad Zrenjanin otkupljuje Dom vojske za 78 miliona dinara i pretvara ga u Edukativni centar

Radio 021 pre 27 minuta
Er Srbija oborila istorijski rekord po broju prevezenih putnika

Er Srbija oborila istorijski rekord po broju prevezenih putnika

Aero.rs pre 17 minuta