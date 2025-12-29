Novosadski postupak: Žalba tužilaštva na odbacivanje optužnice protiv Vesića

BBC News pre 9 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Saga o optužnici protiv visokih državnih funkcionera u slučaju pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu se nastavlja.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu uložilo je žalbu Apelacionom sudu posle odluke Višeg suda u tom gradu da odbaci optužnicu protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i Jelene Tanasković, bivše direktorke Infrastukture Železnica Srbije.

Bili su optuženi za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti, a optužnica je odbačena i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, optuženih za nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Tužilaštvo se žalilo na deo odluke kojim se ustanovljava da „nema mesta optužbi" protiv šestoro osumnjičenih, kao i na ukidanje mere kućnog pritvora za njih, navodi se u saopštenju.

Rešenje suda je zahvaćeno „brojnim bitnim povredama odredaba krivičnog postupka", a veće Višeg suda je „izvelo pogrešan zaključak da nema mesta optužbi u odnosu na navedene okrivljene" i njihovo puštanje iz kućnog pritvora, smatraju u tužilaštvu.

Veće suda je „povredilo krivični zakon" i „pogrešno i nepotpuno utvrdilo činjenično stanje", dodaju.

Ukazuju i da je došlo do kontradiktornosti tokom procesa: rešenjem je odlučeno da „nema dovoljno dokaza" za podizanje optužnice protiv šestoro osumnjičenih, a zatim u obrazloženju iste odluke da „u radnjama tih okrivljenih lica nema krivičnog dela".

Tužilaštvo je predložilo da se odluka Višeg suda preinači i optužnica podigne ili da Apelacioni sud naredi novi postupak odlučivanja „pred potpuno izmenjenim većem Višeg suda u Novom Sadu".

„Katastrofalno je ovo, besna sam i razočarana“, kaže kratko Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, stradalog u padu nadstrešnice, u razgovoru za BBC na srpskom, posle izricanje presude Višeg suda.

„Najviše bode oči to što je postupak obustavljen protiv tri lica - visokopozicioniranih funkcionera i političkih figura – koja su u stvari nosila optužnicu“, kaže Jasmina Paunović, bivša tužiteljka, za BBC na srpskom.

Vesna Rakić Vodinelić, članica Anketne komisije, neformalne grupe koja se bavi ispitivanjem odgovornosti za nadstrešnicu, smatra da je došlo do „složene manipulacije", u kojoj „nisu učestvovali samo Više tužilaštvo i Viši sud u Novom Sadu".

„Verujem da je pritisak došao sa strane i da je smišljeno da se odbaci optužnica protiv ministara i ostalih predstavnika države", kaže Rakić Vodinelić ona za BBC na srpskom.

Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Infrastrukture Železnica Srbije Nebojše Šurlana, kao i nekoliko ljudi odgovornih za projektovanje i izvođenje radova.

Među njima su Slobodan Naumović, Milan Jelkić, Ljiljana Milić Marković, Jasna Stojiljković Milić, Zorica Slavković Marjanović i Dušana Janković.

Optuženi su za teško delo protiv opšte sigurnosti i nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

„Imajući u vidu navedene dokaze, sud je ocenio da postoje osnovi sumnje da su okrivljeni postupali protivno propisima, kao i da je došlo do propusta u izvođenju radova, održavanju objekta i nadzoru", navodi se.

Spisi predmeta, dodaju, ukazuju da je došlo do „odstupanja od projektne dokumentacije, propusta u kontroli i nedoslednosti u sprovođenju tehničkih standarda".

Mera zabrane napuštanja stana ukinuta je Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću.

Dimoski i Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Reuters Železnička stanica u Novom Sadu

Prepucavanja i 'traljavost'

Novosadski postupak jedan je od tri - uz beogradski i Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) - kojim nadležni rade na utvrđivanju odgovornosti za smrt 16 ljudi u novosadskoj tragediji.

Umesto pravosudne borbe, obeležili su ih sukobi tužilaštava i sudova, od kojih bi se očekivalo da sarađuju.

Posebno u slučaju novosadskog, koji deluje da je sada dobio novu epizodu.

Iz Višeg suda navode da je tužilaštvo optužnicu podiglo 30. decembra 2024. godine, posle „samo 38 dana istrage".

Ona je potom vraćena na dopunu, zato što je bilo potrebno „bolje razjašnjenje stvari".

Tužilaštvo je tada saopštilo da je Viši sud odgovoran za zastoj u postupku.

Nova i dopunjena optužnica, kojom su bili obuhvaćeni isti okrivljeni, za ista krivična dela, podignuta je 16. septembra 2025. godine.

Sud ju je sada potvrdio, ali na njoj nema Vesića.

Iz Višeg suda tvrde da je tužilaštvo „samo tehnički sprovelo dopunu istrage", kao i da rezultati dopune istrage nisu ni analizirani, ni promenjeni u novoj optužnici.

„Analiza je strašno važna u obrazloženju optužnice, kako bi sud kroz dostavljene dokaze mogao tačno da vidi šta se kome stavlja na odgovornost“, kaže bivša tužiteljka Paunović.

Više javno tužilaštvo je odgovorilo da je „na osnovu svih dokaza nesumnjivo dokazano postojanje opravdane sumnje svih okrivljenih", kao i da će se žaliti Apelacionom sudu.

„Čitajući saopštenje suda, čini mi se da se ipak tužilaštvo nije dovoljno potrudilo da izvrši određene ispravke prethodne optužnice“, smatra bivša tužiteljka Paunović.

„Verujući sudu, zaključujemo da je tužilaštvo traljavo odradilo posao, tako se zaključuje - zašto je to tako, ne znamo.“

Da je optužnica „u startu bila traljava“ moglo se videti i po tome što je podignuta samo dva meseca posle novosadske tragedije, dodaje.

„Teoretski ne postoji mogućnost da 13 lica i sve dokaze uvežete za to vreme i tvrdite osnovanu sumnju da su izvršili krivična dela.“

Optužnica je sada „iskasapljena“ - jedan deo je potvrđen, a drugi obustavljen - i tužilaštvo u roku od 15 dana ima pravo na žlbu.

„Videćemo da li će Apelacioni sud da potvrdi rešenje Višeg suda ili da mu vrati optužnicu da je još jednom razmotri, kako bi se tačno utvrdilo da li je tužilaštvo zaista sve traljavo uradilo“, ističe Paunović.

„Kako stvari stoje, sve je manje šanse da najodgovorniji budu privedeni pravdi“,

Hrka je za to vreme ljuta.

„Neko će morati da radi svoj posao, sad da li će to biti pre ili posle videćemo, ali neko će morati da razjasni ovo i objasni ko je kriv", ističe.

„Neće moći ovako da prođe".

Ako ne bude odgovarao niko, dodala je, odgovaraće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, protiv kog je najavila tužbu.

EPA Dijana Hrka ispred železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2025. godine, prilikom obeležavanja godinu dana od tragedije

Ostali postupci

U mestu tapkaju i ostala dva postupka - suđenja i dalje nema.

Viši sud u Beogradu je 31. oktobra potvrdio optužnicu beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Optužnica beogradskog tužilaštva odnosi se na troje ljudi protiv kojih je prethodno bila podneta krivična prijava novosadskom Višem javnom tužilaštvu, a koju je to tužilaštvo odbacilo.

To su Slobodanka K., menadžerka za razvoj investicija AD Infrastruktura železnice Srbije, Milutin S., predsednik Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu, i članica te komisije Biljana K.

TOK za to vreme vodi istragu o mogućoj korupciji na projektu modernizacije pruge do granice sa Mađarskom i za sada nema optužnice.

Tom istragom obuhvaćeni su bivši funkcioneri, poput Vesića i bivšeg ministra Tomislava Momirovića, ali i odgovorna lica privatnih firmi koja su bili podizvođači.

Imajući u vidu da je povučena Udarna grupa TOK-a, pitanje je da li će oni uopšte moći da optužnicu sastave, smatra Rakić Vodinelić.

Pored tužilaca, Udarnu grupu činili su finansijski forenzičari, pripadnici policije, inspektori Poreske policije, zaposleni iz Uprave za sprečavanje pranja novca i Agencije za privredne registre.

Na temelju njihove istrage, posle pet meseci uhapšeno je više ljudi.

Međutim, mesec i po dana kasnije iz Udarne grupe povučeni su ljudi koji rade van tužilaštva, što je policija obrazložila novom sistematizacijom.

U odgovorima za BBC na srpskom sredinom septembra, TOK je naveo da je „jasno da će odsustvo pripadnika MUP-a i Poreske policije iz Udarne grupe značajno uticati na dalje postupanje".

Opoziciona Demokratska stranka je obustavljanje postupka protiv Vesića nazvala „nastavkom državnog udara koji predvodi" predsednik Vučić.

„Cela stvar izgleda veoma, veoma trula i pitanje je šta će se tu desiti", kaže Rakić Vodinelić.

„Kao da postoji volja da se državni funkcioneri po svaku cenu izvuku od suđenja i pravosnažnosti."

(BBC News, 12.29.2025)