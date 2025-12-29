Žalba novosadskog tužilaštva na presude u slučaju nadstrešnice

Vreme pre 13 minuta
Žalba novosadskog tužilaštva na presude u slučaju nadstrešnice

Novosadsko Više javno tužilaštvo podnelo žalbu na rešenja o obustavi postupka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu uložilo je žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu da obustavi krivični postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici. Kako se navodi u saopštenju, VJT je nakon detaljne analize našlo da je rešenje veća Višeg suda zahvaćeno brojnim bitnim povredama odredaba
