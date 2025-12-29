Dinić (ZLF): Ostavke četri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 1 sat

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić ocenio je da su ostavke četiri člana Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su podneli 19. decembra "ozbiljan alarm" i da pokazuju da proces izbora članova "nema legitimitet".

"Imali smo šansu da društveno-političku krizu u kojoj se nalazi Srbija krenemo da rešavamo kroz jedan zajednički i koordinisan proces. Svi su želeli da učestvuju u ovom procesu, svi su doprineli i na kraju je vlast uspela sve da pokvari", kazao je on na sednici skupštinskog Odbora za kulturu i inforimisanje na kojoj je doneta odluka o novom procesu izbora kandidata REM-a.

Dodao je da se vlast boji Evropske unije i da ima problem zbog procesa izbora članova saveta REM-a.

"Najbolji dokaz stanja elektronskih medija u Srbiji je što studenti u blokadi danas nisu pozvani ni na jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom", rekao je Dinić.

(Beta, 29.12.2025)