Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

U požaru u staračkom domu u Indoneziji noćas je poginulo 16 ljudi, saopštila je tamošnja policija.

Požar je izbio dok su stanari jednospratne kuće u gradu Manado, u provinciji Severni Sulavesi, spavali i 15 ljudi je izgorelo, objavila je policija i dodala da telo još jedne žrtve vatra nije zahvatila.

Preživeli, njih 15, prebačeni su u dve bolnice u Manadu, a vatrogasci su gasili požar više od dva sata.

I komšije su pomogle u spasavanju nekoliko korisnika doma.

U prvobitnom policijskom izveštaju navodi se da je požar izazvao kvar na električnoj instalaciji, ali su zvaničnici kasnije rekli da se uzrok još uvek istražuje.