Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Beta pre 43 minuta

 U požaru u staračkom domu u Indoneziji noćas je poginulo 16 ljudi, saopštila je tamošnja policija. 

Požar je izbio dok su stanari jednospratne kuće u gradu Manado, u provinciji Severni Sulavesi, spavali i 15 ljudi je izgorelo, objavila je policija i dodala da telo još jedne žrtve vatra nije zahvatila. 

Preživeli, njih 15, prebačeni su u dve bolnice u Manadu, a vatrogasci su gasili požar više od dva sata. 

I komšije su pomogle u spasavanju nekoliko korisnika doma. 

U prvobitnom policijskom izveštaju navodi se da je požar izazvao kvar na električnoj instalaciji, ali su zvaničnici kasnije rekli da se uzrok još uvek istražuje.

(Beta, 29.12.2025)

Ključne reči

Indonezijapožar

