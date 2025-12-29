Božićno selo ispred Skupštine Srbije: Štandovi i jelke zamenili šatore (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Ispred Doma Narodne Skupštine Srbije, gde su do jutros bili šatori u kojima su bili građani koji se protiv blokadama, postavljeni su štandovi sa natpisima "Novogodišnji bazar", a u toku je unošenje okićenih jelki.

Još nisu uklonjene sve ograde ispred Skupštine, ali Bulevarom Nikole Pašića može se proći peške i mogu se razgledati štandovi. Uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine počelo je sinoć i oni su uklonjeni do jutra. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Šatori su uklonjeni
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština Srbijeprotesti

