Božićno selo ispred Skupštine Srbije: Štandovi i jelke zamenili šatore (VIDEO, FOTO)

Ispred Doma Narodne Skupštine Srbije, gde su do jutros bili šatori u kojima su bili građani koji se protiv blokadama, postavljeni su štandovi sa natpisima "Novogodišnji bazar", a u toku je unošenje okićenih jelki.

Još nisu uklonjene sve ograde ispred Skupštine, ali Bulevarom Nikole Pašića može se proći peške i mogu se razgledati štandovi. Uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine počelo je sinoć i oni su uklonjeni do jutra. Šatori su uklonjeni