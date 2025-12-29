Uklonjeni šatori, postavljen "Novogodišnji bazar" ispred Narodne skupštine

RTS pre 38 minuta
Uklonjeni šatori, postavljen "Novogodišnji bazar" ispred Narodne skupštine

Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, uklonjeni su šatori ispred Narodne skupštine. Na tom mestu postavljen je "Novogodišnji bazar" koji će uskoro biti otvoren.

Predsednik Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mesec dana šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka. Najavio je da će ispred Narodne skupštine u narednih nekoliko dana biti postavljeno "božićno selo". Nakon toga se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan. Prethodno je i deo Pionirskog parka, između doma Narodne skupštine, zgrade Predsedništva, ispražnjen od šatora. Sklonjeni su
