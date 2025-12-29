uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Bezbednosne garancije SAD dogovorene na period od 15 godina

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na njegovom imanju Mar a Lago na Floridi, postignut veliki napredak i da je usklađeno oko 95 odsto dela mirovnog plana za okončanje rata sa Rusijom.

Na pitanje o bezbednosnim garancijama Tramp je rekao da postoje "jedno ili dva trnovita pitanja", ali da proces ide "veoma dobro". Dodao je da su on i Zelenski nakon završenog sastanka razgovarali sa evropskim liderima, među kojima su lideri Velike Britanije, Francuske, Italije, Nemačke, Finske, Poljske i Norveške, kao i šefovi Evropske unije. Ključni događaji: Tramp: Postignut veliki napredak, sa Zelenskim usaglašeno oko 95 odsto mirovnog plana U ruskim napadima u