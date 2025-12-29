Besplatan parking u Inđiji za praznike

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika 2026. godine, parkiranje u zoniranim delovima Inđije biće besplatno, a javna preduzeća i ustanove radiće po posebnom režimu sa dvadesetčetvoročasovnim dežurstvima.

Parking u Inđiji u zoniranim delovima grada biće besplatan u četvrtak, 1. januara, i petak, 2. januara 2026. godine. Tradicionalno, besplatan parking će biti obezbeđen i na Badnji dan, 6. januara, kao i na Božić, 7. januara, saopštilo je JP „Inđija put“ za IN Medija. Lokalna samouprava najavila je da će rad servisnih službi tokom novogodišnjih i božićnih praznika biti organizovan po posebnom režimu. Sva javna preduzeća i ustanove na teritoriji opštine Inđija