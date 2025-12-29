Da li će se parking naplaćivati za vreme praznika?

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: Magnum radio
Da li će se parking naplaćivati za vreme praznika?

JКP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“, kako saznajemo u ovom preduzeću, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Božić, 7. januara 2026. godine.

Tada će, navode, biti zatvoren i šalter za rad sa strankama. Javne garaže biće neprekidno otvorene tokom praznika. U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i šalter Кorisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu. Izvor: Magnum radio
