Na današnji dan, 29. decembar

N1 Info pre 56 minuta  |  Beta
Na današnji dan dogodilo se: 1170. Nadbiskup Tomas Beket ubijen je po nalogu engleskog kralja Henrija II pred oltarom Kenterberijske katedrale. Ranije blizak kraljev prijatelj i kancelar do izbora za nadbiskupa 1162, usprotivio se nameri Henrija II da ograniči crkvenu vlast i odbio da položi zakletvu na kraljeva "Klarendonska pravila" o odnosima crkve i države. Papa Aleksandar III proglasio ga je 1173. svecem. 1721. Francuzi su okupirali ostrvo Mauricijus u
Radio 021 pre 51 minuta
Šabačke novosti pre 51 minuta
Serbian News Media pre 36 minuta
RTV pre 7 sati
B92 pre 7 sati
N1 Info pre 16 minuta
N1 Info pre 56 minuta
Danas pre 41 minuta
Danas pre 51 minuta
Newsmax Balkans pre 36 minuta