Vremeplov: U Petrovaradinu otvorena prva pošta

BEOGRAD - Na današnji dan 1753. u Petrovaradinu je otvorena prva pošta. U to vreme na prostorima monarhije Habzburga bilo je oko 50 poštanskih stanica. Petrovaradinska pošta opsluživala je obe obale Dunava, dakle i Novi Sad. Garnizon u Petrovaradinu bio je tada jedan od najvećih u Habzburškum zemljama.

1721 - Francuzi su okupirali ostrvo Mauricijus u Indijskom okeanu. Ostrvo je 1810. potpalo pod britansku vlast, a nezavisnost je steklo 1968. 1721 - Rođena je Žana Antoaneta Poason, poznata kao madam de Pompadur, izuzetno uticajna ljubavnica francuskog kralja Luja XV. Od 1754. je imala snažan uticaj na državnu politiku i uticala je na kralja da uđe u Sedmogodišnji rat u kojem je