Na današnji dan, 29. decembar

Danas je ponedeljak, 29. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1721 - Francuska je okupirala ostrvo Mauricijus u Indijskom okeanu. Ostrvo 1810. potpalo pod britansku vlast, a nezavisnost steklo 1968. godine. 1845 - Teksas je primljen u SAD kao 28. savezna država. 1914 - Počela bitka kod Sarikamisa u Prvom svetskom ratu, u kojoj je mnogo slabija ruska vojska nanela težak poraz turskoj armiji. 1920 - Vlada Kraljevine SHS je Obznanom zabranila rad Komunističkoj partiji Jugoslavije. 1940 - Drugi svetski rat: Nemačko