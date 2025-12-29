Napad dronovima na Putinovu rezidenciju i diplomatske reakcije

Optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na rezidenciju Vladimira Putina i demanti Zelenskog uz diplomatske tenzije i izjave zvaničnika.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su Ukrajinske Oružane snage izvele napad sa 91 dronom na rezidenciju predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji su uništeni ruskim PVO sistemima, bez izveštaja o žrtvama ili šteti. Lavrov je najavio reviziju pregovaračke pozicije Rusije i odmazdu. Pravda Beta N1 Info Novi magazin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je optužbe kao lažne, ističući da Rusija koristi tvrdnje kao izgovor za pripremu budućih udara na Kijev i pozvao građane na oprez. Telegraf B92 Večernje novosti Blic

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško ocenio je da je napad pokušaj da se poremeti mirovni proces, uz tvrdnju o britanskom uticaju na Ukrajinu. Ruski predsednik Vladimir Putin telefonom je obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o napadu, koji je izrazio šok i ogorčenje, dok je Putin naglasio da napad neće ostati bez odgovora. Tramp je, prema pomoćniku Juriju Ušakovu, zahvalan što američka administracija nije Kijevu dala rakete dugog dometa Tomahavk. RTV B92 Večernje novosti Politika Kurir Sputnik

