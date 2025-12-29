MUP: Uhapšeni osumnjičeni da su usmrtili čoveka čije je telo nađeno u okolini Vrbasa

Policija u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom u Somboru, uhapsila je M.

D. (1982) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora zbog sumnje da su usmrtili pedesetpetogodišnjaka iz Odžaka, čije je telo u nedelju pronađeno u okolini Vrbasa, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, policija je noćas identifikovala i pronašla osumnjičene, a kod njih su pronađeni i nakit, sat i automobil žrtve. Po nalogu javnog tužioca, telo je preneto u Zavod za sudsku medicinu, kako bi obdukcijom bio