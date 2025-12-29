Zelenski: Od Trampa sam tražio garancije za Ukrajinu u trajanju do 50 godina

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da nacrt mirovnog okvira za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine predviđa američke bezbednosne garancije za Ukrajinu u trajanju od 15 godina.

On je, obraćajući se novinarima u prepisci na mreži Vocap, dodao da je od predsednika SAD Donalda Trampa, međutim, tražio garancije bezbednosti u trajanju do 50 godina, prenosi Rojters. "Rekao sam mu da bismo veoma voleli da razmotrimo mogućnost od 30, 40 ili 50 godina. I onda bi to bila istorijska odluka predsednika Trampa. Predsednik je rekao da će razmisliti o tome", naveo je Zelenski. Nacrt mirovnog okvira za okončanje rata predviđa garancije bezbednosti SAD
