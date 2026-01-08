Trampova „vojska iz snova“: Bilion i po dolara za vojni budžet

Vreme pre 1 sat
Trampova „vojska iz snova“: Bilion i po dolara za vojni budžet

Predsednik SAD Donald Tramp povećava vojni budžet za više od 50 odsto i gradi ‘vojsku iz snova’. Za to će biti izdvojeno hiljadu i po milijardi dolara. Nakon što je izneo svoje teritorijalne pretenzije to zvuči zlokobno

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u sredu (7. januar) da bi američki vojni budžet za 2027. godinu trebalo da iznosi 1,5 biliona dolara, što je znatno više od 901 milijarde dolara koje je Kongres odobrio za 2026. godinu, prenosi Rojters. „Ovo će nam omogućiti da izgradimo‘vojsku iz snova na koju već dugo imamo pravo i, što je još važnije, koja će nas činiti bezbednim i sigirnim, bez obzira na neprijatelja”, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

„Opasna vremena“: Tramp gradi „Vojsku iz snova“, povećava vojni budžet

„Opasna vremena“: Tramp gradi „Vojsku iz snova“, povećava vojni budžet

Danas pre 43 minuta
Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara

Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara

NIN pre 58 minuta
Tramp: Pravimo vojsku iz snova

Tramp: Pravimo vojsku iz snova

Vesti online pre 1 sat
Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara, imaćemo vojsku iz snova

Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara, imaćemo vojsku iz snova

Sputnik pre 1 sat
Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara

Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetRojtersKongresDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

SAD se povukle iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine u Hagu

SAD se povukle iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine u Hagu

Nova pre 2 minuta
(FOTO) Pucnjava u Solt Lejk Sitiju: Dvoje mrtvih, šestoro ranjeno u napadu ispred Mormonske crkve

(FOTO) Pucnjava u Solt Lejk Sitiju: Dvoje mrtvih, šestoro ranjeno u napadu ispred Mormonske crkve

N1 Info pre 17 minuta
Dve osobe poginule u pucnjavi ispred mormonske crkve u Solt Lejk Sitiju

Dve osobe poginule u pucnjavi ispred mormonske crkve u Solt Lejk Sitiju

RTS pre 2 minuta
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

NIN pre 17 minuta
Rubio: Sledeće nedelje razgovori sa danskim zvaničnicima o Grenlandu

Rubio: Sledeće nedelje razgovori sa danskim zvaničnicima o Grenlandu

NIN pre 13 minuta