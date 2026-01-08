Trampova „vojska iz snova“: Bilion i po dolara za vojni budžet

Predsednik SAD Donald Tramp povećava vojni budžet za više od 50 odsto i gradi ‘vojsku iz snova’. Za to će biti izdvojeno hiljadu i po milijardi dolara. Nakon što je izneo svoje teritorijalne pretenzije to zvuči zlokobno

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u sredu (7. januar) da bi američki vojni budžet za 2027. godinu trebalo da iznosi 1,5 biliona dolara, što je znatno više od 901 milijarde dolara koje je Kongres odobrio za 2026. godinu, prenosi Rojters. „Ovo će nam omogućiti da izgradimo‘vojsku iz snova na koju već dugo imamo pravo i, što je još važnije, koja će nas činiti bezbednim i sigirnim, bez obzira na neprijatelja”, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži